السودان يعلن ارتفاع اعداد ضحايا الفيضانات الى اكثر من 121 شخصاً

2020/09/19 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدفاع المدني السوداني، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 121 شخصا.ولفت المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم في مؤتمر صحفي الى أن “أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من … Readmore

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