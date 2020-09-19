الصحة العالمية توضح بالأرقام ارتفاع إصابات ووفيات كـورونا في العالم وتصف الأوضاع بـ ’’المقلقة’’

2020/09/19 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت (19 أيلول 2020)، ارتفاع عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا بشكل غير مسبوق، بعد بلوغها لحوالي 50 ألف شخص، مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم.

وقالت المنظمة، إنه "على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم تعد في حالة استقرار بدلاً من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى".

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين قائلاً: ""نضيف اسبوعياً ما بين 1,8 مليون ومليوني إصابة، ووفيات بمعدل ما بين 40 الى 50 الفا".

وأضاف: "لحسن الحظ أنّ الأعداد لا ترتفع بشكل مطرد، إلا أنه إنّه رقم مرتفع إلى حد كبير وليس هذا ما نسعى اليه".

وتابع قائلاً: "على الرغم من أن هذه الأرقام ثابتة على المستوى العالمي، فإن ذلك يغطي حقيقة أنه على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي في بعض البلدان، نشهد ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة".

وأردف رايان أنّه "على الرغم من أن نسبة وفاة المصابين انخفضت مع تحسن تقنيات العلاج لكن، لا يمكننا التسليم بـ 50 ألف حالة وفاة أسبوعيا كرقم مقبول".

وفي وقت سابق، قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية، إن "المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترى اتجاهات مقلقة في نصف الكرة الشمالي من حيث عدد الحالات ودخول المستشفيات والعناية المركزة رغم أننا لم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا بعد".

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن "بعض الدول تعلمت طوال فترة الوباء أنه يمكنها التغلب على الفيروس بالإجراءات المتاحة"، مضيفةً: "مع اقترابنا من 30 مليون إصابة ومليون حالة وفاة، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وأكملت: "لكننا في وضع مختلف عما كنا فيه في يناير، ونحن نعرف الكثير الآن، وتظهر لنا الدول أنها تستطيع استخدام الأدوات التي لديها الآن لكسر سلاسل انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

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