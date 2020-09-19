2020/09/19 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن قائمة فريق بلاده لمباريات شهر تشرين الاول التي ستقام ضمن تصفيات كأس العالم 2022.





وجاء البرغوث ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة على رأس القائمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم في التاسع من تشرين الاول المقبل أمام الإكوادور على أرضها قبل أن تخرج لتواجه بوليفيا في الـ 14 من الشهر نفسه.

وسيضطر برشلونة لخوض أول ثلاث مباريات له في الدوي الإسباني دون وجود قائده ميسي، حيث إن استدعاءه لقائمة المنتخب يعني احتياجه للسفر قبلها بأسبوعين من أجل الخضوع للحجر الصحي وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويبدأ الفريق الكتالوني منافسات الموسم الجديد من الليغا من الجولة الثالثة بمواجهة فياريال، وهي المباراة الأولى التي سيغيب عنها ليو، بالإضافة إلى مواجهتي سيلتا فيجو وإشبيلية بالجولات الرابعة والخامسة.

وجاءت قائمة المنتخب الارجنتيني كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خوان موسو، أجوستين ماركيسين.





الدفاع: خوان فويس، رينزو سارابيا، خيرمان بيتزيلا، نيكولاس أوتاميندي، والتر كانيمان، ليوناردو باليردي، نيوين بيريز، نيكولاس تاليافيكو، ماركوس أكونيا، فاكوندو ميدينا.





الوسط: ليوناردو باريديس، جيدو رودريجيز، رودريجو دي بول، إزيكيل بالاسيوس، جيوفاني لو سيلسو، نيكولاس دومينجيز.





الهجوم: ليونيل ميسي، باولو ديبالا، لوكاس أوكامبوس، نيكولاس جونزاليس، أليكسيس أليستر، خواكين كوريا، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، جيوفاني سيميوني، كريستيان بافون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ميسي يغيب عن برشلونة ثلاث جولات في الليغا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ميسي يغيب عن برشلونة ثلاث جولات في الليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).