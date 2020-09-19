2020/09/19 | 10:25 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 سبتمبر 2020 | 10:21 صباحاً | عدد القراءات : 5

ذي قار تستقبل زوار اربعينية الامام الحسين (ع) القادمين من ميسان والبصرة

استقبلت محافظة ذي قار طلائع الزائرين من محافظتي البصرة وميسان المتّجهين سيرا على الاقدام الى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) في العشرين من شهر صفر .

وقال رئيس هيأة المواكب الحسينية في ذي قار باسم هاشم لوسائل إعلام محلية ان المواكب الحسينية في قضاء الجبايش استقبلت ليلة امس العشرات من الزائرين سيرا على الاقدام صوب كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) .

واكد هاشم على توفير كافة الخدمات الخاصة بالزائرين، من الطعام والشراب والمبيت اضافة الى تامين الحماية لهم من قبل شرطة ذي قار ، مشيرا الى ان معظم الزائرين هم محافظتي البصرة وميسان.

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