الصحة والبيئة النيابية تعلن تأييدها لمطالب الأطباء المقيمين

2020/09/19 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

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من جهته جدد الناطق باسم نقابة الاطباء العراقيين، جاسم العزاوي، موقف النقابة المؤيد لمطالب الأطباء، والرافض للتعليق والاضراب الذي يضر المرضى.

بدورها، عدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، ان الاطباء المقيمين خط الصد الاول لمكافحة جائحة كورونا، مؤكدة وقوفها مع مطالبهم بإطلاق وثائق التخرج، وبينت أن تنفيذ هذه المطالب ليس متعلقاً بوزارة الصحة وإنما بالتعليم العالي.وأشارت اللجنة الى ضرورة تنفيذ مطالب الأطباء القانونية سواء من ناحية منح الوثائق أو توزيع الوجبات وتكملة التدرج الطبي.

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