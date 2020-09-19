2020/09/19 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة بأن تكون حملة مكافحة الفساد شاملة وبدون استثناءات وأن تشمل جميع من تلطخت أيديهم بالفساد وهدر أموال الشعب.

المفوضية أكدت في بيان، ضرورة التصدي لملفات الفساد بالسعي لتطبيق معايير وضمانات العدالة والمحاكمة بشكل يعزز شفافية الإجراءات المتخذة وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى مساندتها لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد الذي انعكس سلبا على جميع نواحي الحياة، وأدى إلى ضعف الخدمات وارتفاع معدلات الفقر وانهيار منظومة التعليم والصحة والأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تطالب الحكومة بشمول جميع الفاسدين بإجراءاتها دون استثناء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تطالب الحكومة بشمول جميع الفاسدين بإجراءاتها دون استثناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).