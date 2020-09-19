حفظ السيادة وحماية البعثات الدبلوماسية.. أهم محاور لقاء الحلبوسي مع سفراء الاتحاد الأوروبي

2020/09/19 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلال لقائه عددا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

بيان لمكتب الحلبوسي أشار الى ان المجتمعين ناقشوا دور المجتمع الدولي في دعم الحكومة العراقية بالمجالات كافة، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، والتأكيد على أهمية حفظ سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره.ولفت البيان الى ان اللقاء أكد على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتأمينها من الاستهدافات المتكررة، وفيما يخص ملف النازحين دعا المجتمعون الى بذل مزيد من الجهود والتعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي لإنهاء ملف النزوح.

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