أسرار الطريق الصوفي.. كتاب يسبر أغوار الصوفيين في الأردن

2020/09/19 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ثراء المكتبة الأردنية بالكتب والأبحاث المتعلقة بالحركات الإسلامية في المملكة الهاشمية، لكنها لم تتطرق لبحث مفصل يسبر أغوار الطريقة الصوفية الأردنية، ويقف على أدبياتها في الزوايا والحضرات.وجاء كتاب “أسرار الطريق الصوفي” ليقدم مساهمة في دراسة مجتمع التصوّف والزوايا … Readmore

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