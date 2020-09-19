2020/09/19 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.ومثّل أمير دولة الكويت خلال مراسم تسلم وسام الاستحقاق التي أقيمت في البيت الأبيض الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.ويأتي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يمنح أمير الكويت اعلى وسام استحقاق عسكري امريكي برتبة قائد اعلى) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يمنح أمير الكويت اعلى وسام استحقاق عسكري امريكي برتبة قائد اعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).