العراق والخصخصة - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/19 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن فكرة الخصخصة لم تكن جديدة في حلحلة الأزمات الاقتصادية في العراق وإنما تمتد إلى المشاكل المتراكمة منذ زمن نظام صدام حسين المقبور (الدكتاتوري الدموي) من خلال سياساته التدميرية في الحروب والحصار الاقتصادي وما ترتب عليها من هلاك وضياع أجيال كاملة من شباب أبناء الشعب العراقي في الحروب والمقابر الجماعية وتبذير الأموال على بناء القصور والفساد الإداري للمحسوبين والمنسوبين في النظام والبيروقراطية وغيرها ......





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