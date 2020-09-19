فيديو: مجلس عزاء على الحدود العراقية - الكويتية لزوار الاربعينية

2020/09/19 | 10:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أقام عدد من المواطنين الكويتيين، مجلس عزاء قرب الحدود العراقية، وذلك بسبب عدم قدرتهم الوصول إلى كربلاء، إثر القيود التي فرضها وباء كورونا، حيث أعلنت السلطات العراقية، عدم السماح للزوار الأجانب دخول البلاد. وأظهر مقطع فيديو، تابعه "عراقي نيوز"، عدداً من الزوار الكويتيين، وهم يفترشون الأرض قرب الحدود العراقية، وهم يقيمون مجلس العزاء، بحضور أحد الرواديد، بتفاعل واسع من الحاضرين. وظهرت علامات الحزن، على وجوه الحاضرين، الذين كانوا يصلون إلى كربلاء كل عام، لأداء مراسم الزيارة، غير أن إجراءات كورونا، فرضت قيوداً إضافية، على التنقل بين دول العالم، هذا العام. وتداول عراقيون، المقطع المرئي، على نطاق واسع، فيما طالب بعضهم بإعادة النظر في قرار منع الأجانب من دخول البلاد، خاصة في تلك الفترة.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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