مثال الالواسي يقترح منح نسبة من الأموال المسروقة لكل مخبر سري

2020/09/19 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اقترح السياسي العراقي مثال الآلوسي، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منح نسبة من الأموال المسروقة لكل مخبر سري يبلغ بدليل عن جرائم اختلاس وسرقات المسؤولين العراقيين.وقال الالوسي في تغريدة على موقع “تويتر”وتابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، “لنشعل النار تحت أقدام لصوص الخضراء، دولة الكاظمي لتفعيل محاربة الفساد واللصوص وصلني اقتراح من مواطن […]

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