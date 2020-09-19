تعرف على اسعار صرف الدولار في السوق المحلية هذا اليوم

2020/09/19 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} سجلت اسعار صرف الدولار، استقراراً نسبياً في السوق المحلية ببغداد وبعض المحافظات.





حيث سجلت بورصة الكفاح 123,000 لكل مائة دولار.

في حين سجلت الصيرفات في الاسواق

122,500 لكل مائة دولار سعر الشراء.

123,500 لكل مائة دولار سعر البيع.

وجاء السعر التقريبي في عدد من المحافظات كالتالي:

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البصرة

123,100

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الموصل

123,200

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السليمانية

123,150

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Mohameed

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