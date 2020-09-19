السيد الحكيم: مؤسف جداً التعرض للناشطات واحتكام البعض للسلاح لإسكات صوتٍ مخالفٍ

2020/09/19 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الحكيم: السيدة زينب حولت القيود الى رمز للحرية والأسرَ والسبي الى منبر للدفاع عن الحقوق السيد الحكيم: الوقوف عند تعنيف حرائر رسول الله يمثل مدخلاً مهماً لتسليط الضوء على واقع المرأة في مجتمعاتنا السيد الحكيم: تعاني المرأة في مجتمعاتنا عنفاً مركباً من بعض العادات والأعراف الاجتماعية ومن الرجل السيد الحكيم: بسبب المعاناة المؤلمة التي عاشتها المرأةُ العراقيةُ اضطربت أحوالُ المجتمع وتراجعت السيد الحكيم: كل امرأة تتبوأ موقعاً إداريا عليها أن تدرك ان مسؤوليتها مضاعفة النجاح السيد الحكيم: إنصافَ المرأةِ واحترامها ثابتٌ انسانيٌ واسلاميٌ

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