بغداد والمحافظات تشهد إضرابا شاملا للإطباء

2020/09/19 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نظم الاطباء المقيمون، اليوم السبت، إضراباً شاملاً في جميع المحافظات بإستثناء ديالى والانبار، مؤكدين عدم تطبيق الوعود التي قطعها وزير الصحة حسن التميمي والنائب جواد الموسوي في الاضراب السابق.وقال الدكتور علاء كاسب أحد ممثلي الاضراب في تصريح لصحيفة الصباح ، “أوقفنا الإضراب بناءً على الوعود التي قطعت من قبل وزير الصحة والبيئة […]

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