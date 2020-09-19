الرافدين يحدد فائدة قروض البناء البالغة 50 مليون

2020/09/19 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، نسبة الفائدة لقروض البناء الممنوحة للمواطنين والبالغة خمسين مليون دينار.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تابعته المستقلة ، أن “نسبة الفائدة للقرض البناء البالغ خمسين مليون دينار هي ٥% “.وأضاف البيان، ان “المقترض ملزم بتسديد قرض البناء خلال ١٠ سنوات”.وأشار الى، أن “التقديم على القرض […]

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