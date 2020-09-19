مديرية شهداء كربلاء تعلن فتح الإستمارة الالكترونية الخاصة بذوي الشهداء

2020/09/19 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت مديرية شهداء كربلاء، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم للطلبه الراغبين بتعديل الترشيح وقبول خريجي الدراسة الاعداديه للسنه السابقه.وقال مدير مديرية الشهداء علي هادي العرداوي في تصريح صحفي، انه “تم فتح الاستماره الالكترونية للقنوات تعديل الترشيح وقبول خريجي الدراسة الاعدادية للسنه السابقه”.وأوضح، انه “على الطلبه الراغبين بالتقديم الاسراع ومراجعة المديريه […]

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