مصرف الرافدين يوضح سعر الفائدة المفروض على قروض البناء

2020/09/19 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد مصرف الرافدين احد الحكومية في العراق ، أن نسبة فائدة قروض الـ 50 مليون دينار المخصصة للبناء في قطعة أرض تصل الى 5 بالمئة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، إن “نسبة فائدة قروض الـ 50 مليون دينار المخصصة للبناء في قطعة أرض تصل الى […]

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