القانونية النيابية تقدم مقترحا يقضي بجعل دائرة انتخابية لكل 4 مقاعد

2020/09/19 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت اللجنة القانونية النيابية مقترحا نيابيا يقضي بجعل دائرة انتخابية لكل أربعة مقاعد في المحافظة.

اللجنة أكدت استمرار المفاوضات مع ممثلي الكتل للخروج بصيغة موحدة حول عدد الدوائر الانتخابية، والتي أسفرت عن طرح مقترح جديد للنقاش يقضي بجعل دائرة انتخابية لكل أربعة مقاعد في المحافظة، فضلا عن مقترح بإعادة فتح القانون القديم والرجوع للدائرة الانتخابية الواحدة، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود معيار قانوني يتم اعتماده في تقسيم عدد الدوائر الانتخابية.

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