استهداف رتل ينقل معدات للتحالف في صلاح الدين

2020/09/19 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوبي محافظة صلاح الدين.

الخلية أكدت في بيان تعرض رتل للتحالف الدولي خلال نقل معدات للتحالف بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي عجلات عراقيين، إلى انفجار عبوة ناسفة في قضاء الاسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أحد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة.

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