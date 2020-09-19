فائق زيدان يتهم احزابا بخرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء

2020/09/19 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، أحزاباً لم يُسمها، بـ”خرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء”، فيما حذر من “حالة شاذة”، قال إنها توقع القضاء في “فراغ دستوري”.وقال زيدان في مقال له بعنوان “استقلال القضاء بين الشعار والتطبيق”، اطلعت عليه المستقلة اليوم السبت ، “يذكرني البعض عند الحديث عن (استقلال القضاء) […]

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