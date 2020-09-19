غوارديولا يحدد موعد عودة أغويرو

2020/09/19 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن المهاجم سيرجيو أغويرو قد يغيب عن أول شهرين بموسم الدوري الإنجليزي، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو (حزيران) الماضي.

أشار غوارديولا إلى أن أغويرو (32 عاماً) ربما لن تكتمل لياقته حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: “نعلم أن الإصابة صعبة”.

وأضاف: “لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا، وسيرجيو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعاً، غاب لفترة طويلة، وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزاً”.

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