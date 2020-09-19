القانونية النيابية : مفاوضات حول آلية التصويت بالبطاقة الذكية البايومترية 

2020/09/19 | 11:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد/كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي عن وجود اتجاه قوي يبحث في التصويت على قانون يتضمن البطاقة الذكية البايومترية اوالبطاقة العادية الإلكترونية وقال العقابي للمستقلة أن هناك أطراف كثيرة ترى أن المسألة ممكن ان تفتح لنا باب للتزوير لذلك نحتاج الى اعادة فتح القانون مرة أخرى ونحصر التصويت بالبطاقة البايومترية هناك […]

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