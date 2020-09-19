( تسقط بس) كرامة وليس إزعاج عام! - بثينة تروس

2020/09/19 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس (تسقط بس) كرامة وليس إزعاج عام! جل ما يصبو إليه الشعب في الحكومة الأنتقالية تحقيق سيادة حكم القانون علي الجميع بالسوية دون تاثيرات سياسية علي اي قضية مطروحة امام القضاء، لكن هذا لايمنع الراي العام من تداول وأدانة انتهاكات حقوق الإنسان، بل يعتبر هذا المسلك من الوسائل الصحاح في خلق وعي رشيد يعين السلطة القضائية وأجهزتها في تحقيق العدالة.والتي بالطبع ليس من بينها ان يتم تحوي ......





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