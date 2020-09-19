الطلاق العاطفي و القانوني - نادية خلوف

2020/09/19 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف هو نوع من آلية الدفاع ، أو مجرد التعامل مع تهديد لحالة المرء العاطفية، يمكن أن يحدث حتى دون طلاق قانوني ، قد يكون أكثر أهمية من التوقيع الفعلي على أوراق الطلاق، هو نوع من مقدمة إلى النهاية الحتمية للزواج سواء انتهت بطلاق قانوني أم بقي الزوجان مستمران في العيش المشترك.



على الرغم من أن العديد من حالات الطلاق تبدو وكأنها قنبلة قد ألقيت للتو ، إلا أن نهايتها كانت تقترب منذ فترة طويلة.



ينهار ال ......





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