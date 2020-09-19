( الاستيطان يواصل زحفه وحديث - فرض السيادة - يتجدد في اسرائيل ولكن بمسار مختلف ) - مديحه الأعرج

2020/09/19 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 12/9/2020- 18/9/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانيبدو واضحا ان اتفاقيات التطبيع بين دولة الاحتلال الاسرائيلي من جهة وبين دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة اخرى برعاية الادارة الاميركية لم تقدم ما يكفي من تطمينات بأن اسرائيل لم تعد معنية في الظرف الراهن بفرض ما تسميه " السيادة الاسرائيلية " على مساح ......





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