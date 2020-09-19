باحث سياسي : القوات الأمريكية عززت وجودها في الخليج لمواجهة ايران

2020/09/19 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد الباحث السياسي باسل حسين ، ان القوات الأمريكية بدأت بتعزيز وجودها في منطقة الخليج العربي لمواجهة النفوذ الايراني ، مشددا على ان الأسطول الخامس للبحرية يعلن ان حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز قد دخلت مياه الخليج .وقال باسل حسين في تغريدة على موقع “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، ان […]

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