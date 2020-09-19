أسعار الصرف الدولار في بغداد وعدد من المحافظات

2020/09/19 | 11:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة المركزية والأسواق المحلية داخل العاصمة ومحافظات أخرى لليوم السبت 19 أيلول 2020.

سجلت بورصة الكفاح 123,000 لكل 100 دولار.

في حين سجلت الصيرفات في الاسواق :

122,500 لكل 100 دولار سعر الشراء.

123,500 لكل 100 دولار سعر البيع.

وجاء السعر التقريبي في عدد من المحافظات كالتالي:

البصرة 123,100

الموصل 123,200

السليمانية 123,150

النجف 123,100

كركوك 123,150

ديالى 123,200

كربلاء 123,100

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