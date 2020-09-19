الحكيم: العقد الاجتماعي الجديد ضرورة حتمية وليس خيارا

2020/09/19 | 11:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، السبت، أن العقدَ الاجتماعيَ الذي دعا إليهِ ليسَ مجردَ خيارٍ بين مجموعة خيارات بل هو ضرورةٌ حتميةٌ لمواكبةِ ظروف المرحلةِ، مطالبا الحكومةَ بتحويل ما جاءَ في بيان المرجعية العليا مؤخراً ورؤيتها في حلول الأزمة ِالعراقية، إلى برامجَ عملٍ.وقال الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة وتابعته /المعلومة/، إن “الحاجَةَ تتأكّدُ الى عقدٍ سياسيٍ يعيدُ انتاجَ النظام السياسي في العراق وينهي حالةَ الجمود والإحباط..



عقدٍ يتناسبُ مع تطلعات الجيل الجديدِ الواعي والمثقف والخالي من عُقَد الماضي وترسباته..



عقدٍ يعيدُ تنظيمَ العلاقةِ بين الدولةِ والجمهور بكل مكوناته واتجاهاته، وبين الحكومةِ الاتحادية والحكومات المحليَّة والإقليم، على قاعدةِ (الربحُ للجميع والتنازلُ للعراق)، بحاجةٍ الى عقدٍ ينهلُ من إيجابيات المرحلة السابقة ويكفلُ الحرياتِ وينظِّمُها”.وأضاف، “نقولُ بصراحةٍ كاملةٍ أن العقدَ الاجتماعيَ الذي دعونا إليهِ ليسَ مجردَ خيارٍ بين مجموعة خيارات بل هو ضرورةٌ حتميةٌ لمواكبةِ ظروف المرحلةِ”.وطالب الحكيم الحكومةَ بـ”تحويل ما جاءَ في بيان المرجعية العليا مؤخراً ورؤيتها في حلول الأزمة ِالعراقية، إلى برامجَ عملٍ محكومةٍ بالأولويات والتوقيتات المسؤولة”، مشددا على ضرورة “اجراء انتخاباتٍ نزيهةً وعادلةً يُكفَلُ فيها التنافسُ الشريف بعيداً عن سطوةِ السلاح والمالِ السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وبقانونٍ عادلٍ ومنصفٍ ومؤهَلٍ لإنتاج نوابٍ يحظونَ بتمثيلٍ حقيقيٍ وواقعيٍ للشعب”.



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