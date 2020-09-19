رئيس الجمهورية: لا مجال للتهاون في محاسبة الفاسدين والمجرمين

2020/09/19 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أن الاصلاح واستحقاقه الوطني يتطلب توفير المناخ السياسي.وقال صالح خلال كلمته في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن "مبادرة رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم مهمة للوقوف على جانب عظيم واستحقاق مهم للاصلاح".واضاف ان "هناك تأريخ أسود من الظلم الذي تعرضت له النساء"، داعياً إلى "استكمال قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه ليشمل الشرائح الاخرى".واضاف ان "الاصلاح واستحقاقه الوطني يتطلب توفير المناخ السياسي عبر ارادة جدية لأجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح".واشار الى انه "يجب عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة".Mohameed

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