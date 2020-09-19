اليوم.. العراق يتخلص قليلاً من الضيف الثقيل مع دخول الثلث الاخير من أيلول

2020/09/19 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} يتخلص العراق اليوم السبت، من الضيف الثقيل الذي ارهق البلاد خلال الـ20 يوماً الماضية الا وهو درجات الحرارة العالية المصحوبة بالرطوبة، من خلال انخفاض درجات الحرارة قليلاً بالذات في المنطقتين الوسطى والشمالية.





ومع تذبذب بدرجات الخرارة يغلب عليه الانخفاض خلال الايام الاربعة المقبلة في عموم البلاد.

أدناه جداول بدرجات الحرارة لهذا اليوم والايام الاربعة القادمة:

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