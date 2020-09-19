صالح: يجب عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين

2020/09/19 | 11:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة.وقال صالح في كلمة له خلال المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة وتابعته /المعلومة/، إن “الاصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر ارادة جدية لأجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح”.ودعا صالح الى ضرورة “اقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية”، مشددا في نفس الوقت على ضرورة “عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة”.



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