بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكد التزامها بالحفاظ على الاتفاق النووي

2020/09/19 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي سيستمر بعد العشرين من أيلول الحالي.

وأكدت الدول الثلاث في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن المكون من خمس عشرة دولة، التزامها بالحفاظ على الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق ترى أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران سيكون بلا أي أثر قانوني.بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن أعضاء مجلس الأمن لا يعتبرون الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق النووي مع إيران.

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