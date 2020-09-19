فائق زيدان يتهم بعض الأحزاب بالعمل على خرق سيادة القانون

2020/09/19 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أحزاباً لم يُسمها، بخرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، فيما حذر مما وصفها بالحالة الشاذة التي توقع القضاء في فراغ دستوري.

واكد زيدان في مقال صحفي، ان معظم الأحزاب السياسية بعد تغيير النظام السياسي عام الفين وثلاثة اتخذت من الشعارات الوطنية قاعدة لتجميل شعاراتها بهدف كسب ود جمهور الناخبين، كما عملت على خرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه.ودعا زيدان تلك الأحزاب الى جعل مصلحة العراق فوق كل اعتبار، وان يحافظوا على استقلال القضاء وسيادة القانون، للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة على حد قوله.

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