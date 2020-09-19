حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج بالتزامن مع قرب إعادة فرض عقوبات على طهران

2020/09/19 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع استمرار الأزمة الأميركية الإيرانية، أعلنت الولايات المتحدة دخول حاملة طائرات وبوارج بحرية إلى منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز.

الأسطول الأميركي الخامس ذكر في بيان أن مجموعة عسكرية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز سترايك، تضم طّرادين ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء واشنطن لدعم التحالف الدولي في محاربة الإرهاب، فضلا عن التهيئة لإعادة فرض حظر الأسلحة على إيران وعقوبات دولية أخرى بدعم من شركاء واشنطن في مجلس الأمن والتي أعلنت الولايات المتحدة استئنافها في التاسع عشر من الشهر الحالي.

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