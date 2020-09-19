الصحة “تبحث باتجاهين”.. اللقاح الصيني ينتظر التخصيص المالي والعراق أول المستوردين

2020/09/19 | 11:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم السبت عن سعي العراق “الجاد” لتوفير اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا والذي أنتجته شركة سينو فارم وأعلن عنه قبل شهر تقريباً إضافة إلى تفاوضه المستمر مع دول أخرى أنتجت لقاحات.

وقالت مقررة لجنة الصحة والبيئة النيابية إن “العراق سيكون في مقدمة الدول التي ستدخل اللقاح الصيني بعد الموافقات الرسمية”، وهو الأمر الذي تناولته استضافة اللجنة لوزير الصحة حسن التميمي أمس الجمعة، مشيرة إلى “مساع جادة من وزارة الصحة لمفاتحة رئاسة الوزراء من أجل توفير غطاء مالي للتعاقد من أجل هذا اللقاح”.

وأوضحت المقررة أن “اللقاح الصيني استخدم وفق تجارب ودراسة طويلة كون الوباء انطلق من الصين وبعدها روسيا وأميركا”.

من جانبه، نقل عضو آخر في اللجنة عن وزير الصحة خلال اجتماع الجمعة أن وزارة الصحة أكدت أنها تتابع مع الدول المتطورة، التي بدأت بتصنيع لقاح فيروس كورونا، ليكون العراق من أولى الدول التي تستورده” مشيراً إلى “وجود تواصل مع الجانب الروسي وإرسال وفد من الوزارة إلى الصين للاطلاع بشكل مباشر عـلـى معـامل ومصانع تصنيع اللقاحات، وعندما يكون اللقاح معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية سيقوم العراق باستيراده”.

وبحسب رئيس شركة الصين الوطنية للصناعات الوطنية “سينو فارم” فأن سعر اللقاح سيكون 140 دولاراً ويعطى في جرعتين كل 28 يوماً، وأن الشركة التي لديها لقاحان قيد التجربة، تمتلك طاقة تصنيع سنـوية تبلغ 220 مليـون جرعة”.

المصدر : صحيفة الصباح

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