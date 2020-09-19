عالية نصيف تثمن جهود ومساعي وزارة الكهرباء لحل مشكلة رواتب أصحاب العقود

2020/09/19 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكدت النائبة عالية نصيف ان قضية رواتب العاملين بصيغة عقد وأجور يومية في وزارة الكهرباء ستجد طريقها للحل بشكل نهائي قريباً جداً، مثمنة جهود وزارة الكهرباء بإضافة المبلغ المخصص للرواتب وإدراجه في موازنة العام القادم لضمان توزيع رواتب أصحاب العقود بشكل منتظم .وقالت نصيف، اليوم:” تم في وقت سابق إصدار قرار من مجلس الوزراء […]

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