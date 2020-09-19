صحة اقليم كردستان تعلن عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسبوع الماضي

2020/09/19 | 11:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كردستان خلال الاسبوع الماضي من يوم الـ11 من ايلول الحالي ولغاية الـ17 من الشهر ذاته.وقالت الوزارة في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، ان "عدد الفحوصات التي اجريت للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في اقليم كردستان خلال الاسبوع الماضي وصل الى 39316 فحصا، 11001 في اربيل ، 6631 في السليمانية، 21401 في دهوك، 283 في حلبجة".واضافت ان "عدد الاصابات المسجلة في اقليم كردستان خلال الاسبوع الماضي وصل الى 4537 حالة، 1397 في اربيل و1103 في السليمانية، و1870 في دهوك و167 في حلبحة".وتابعت ان "عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفايروس كورونا خلال الاسبوع الماضي بلغ 164 حالة، 34 في اربيل و64 في السليمانية و63 في دهوك و4 في حلبجة"، مشيرة الى ان "عدد حالات الشفاء خلال الاسبوع الماضي وصل الى 2937 حالة، 1410 في اربيل ، 451 في السليمانية، 922 في دهوك، 154 في حلبجة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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