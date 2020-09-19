الحلبوسي: على الحكومة ملاحقة الخارجين عن القانون

2020/09/19 | 11:47 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الحكومة الى ملاحقة الخارجين عن القانون.





وقال الحلبوسي خلال كلمته في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن "مبادرة رئيس تحالف عراقيون السيد الحكيم ليست بجديدة لانه عودنا على تأسيس الفكرة وانضاج التجربة"، داعياً إلى "ايقاف حمام الدم واستهداف الناشطات".

واضاف ان "هناك اهمال لامهات وزوجات الشهداء".

واشار الى انه "على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات"، مبيناً ضرورة "اعادة الثقة بالعملية السياسية ويجب ان نتمكن من تغليب المصلحة الوطنية ومن خلال هذا الامر يمكن سد الهوة بين القوى السياسية وجماهيرها".

ولفت الى ان "ملاحقة الخارجين عن القانون وحصر السلاح بيد الدولة وان يكون المواطن حر"، مشيراً إلى ضرورة "ملاحقة الفاسدين هذه الافة التي لا تقل عن خطر الارهاب ويجب ان يكون لنا موقف وخطوات عملية".

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