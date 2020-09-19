مانشستر يونايتد يفتتح مشواره في البريميرليج بمواجهة كريستال بالاس

2020/09/19 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يفتتح فريق مانشستر يونايتد مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، عندما يستضيف نظيره كريستال بالاس، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وتأجلت مواجهة يونايتد الأولى فى الدوري أمام فريق بيرنلي، بسبب المشاركة الأوروبية للفريق، ووصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق “الشياطين الحمر” لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الأولى في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وخاض يونايتد مباراة ودية وحيدة استعداداً للموسم الجديد ضد أستون فيلا، وحسمها “الفيلانز” لصالحه 1-0 من صناعة تريزيغيه.

ويتسلح مان يونايتد بالعديد من نجومه في مواجهة اليوم، على رأسهم لاعب الوسط البرتغالى برونو فيرنانديز، الذى فاز بجائزة لاعب العام السير مات بوسبي، عن أدائه فى الموسم السابق 2019-2020 بتصويت الجماهير، وهى جائزة تُمنح للاعب الموسم لمشجعى مانشستر يونايتد.



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