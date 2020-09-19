شركة «كي» تؤكد استمرار عملياتها بشكل طبيعي 

2020/09/19 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد اكدت الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي)، السبت، استمرار عملياتها بشكل طبيعي.

وقالت الشركة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي) تتمتع برأس مال جيد وتعمل بشكل طبيعي وتنفذ جميع العمليات على نظام المدفوعات.

واضافت ، لن يكون هنالك أي تأثير على بطاقة كي أو اي منتج من منتجات الشركة العالمية للبطاقة الذكية .



سنواصل الوفاء بجميع التزاماتنا التجارية تجاه الزبائن والشركاء.

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