الاعلام الامني تعلن تفاصيل عملية عسكرية في ديالى

2020/09/19 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، انطلاق عملية مداهمة وتفتيش في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان انه “قيادة عمليات ديالى من خلال قوات مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، شرعت بمداهمة وتفتيش، زور نهر ديالى وقرى ومناطق ” الدكات – ربع حبيب – ملا طيب – زور الكبيه – شيرك – تل منجل – القايه – علي سباهي – شيخ جراد”.

وأوضحت ان “العملية جاءت بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير اوكارهم”.

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