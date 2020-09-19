شركة (كي)  تؤكد استمرار عملياتها بشكل طبيعي

2020/09/19 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكدت الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي) أنها تتمتع برأس مال جيد وتعمل بشكل طبيعي وتنفذ جميع العمليات على نظام المدفوعات.وقال بيان عن الشركة،تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، لن يكون هنالك أي تأثير على بطاقة كي أو اي منتج من منتجات الشركة العالمية للبطاقة الذكية .واكد البيان ان الشركة ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها […]

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