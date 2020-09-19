إضراب شامل للأطباء المقيمين اليوم

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: NRT عربية

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إضراب للأطباء

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد أطباء مقيمون، السبت، أنهم أوقفوا إضرابا سابقا لهم بعد تلقيهم وعودا بالاستجابة إلى بعض مطالبهم إلا أن الوعود لم تتحقق، حيث أشاروا إلى انهم سينفذون اليوم إضرابا شاملا في جميع المستشفيات الحكومية في المحافظات باستثناء ديالى والانبار.

وقال احد ممثلي الاضراب، الدكتور علاء كاسب، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 19 أيلول 2020، إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي والنائب جواد الموسوي، وعدا بتلبية مطالبنا خلال اسبوع فأوقفنا الاضراب وعدنا إلى أعمالنا في المستشفيات لنثبت اننا دعاة للحقوق لا للفوضى"، مبينا أن "المدة انقضت ولم نحصل على استجابة لمطالبنا."

وأضاف ان "الطبيب يمنع من الحصول على وثيقة تخرجه من كليات الطب بحجة الحاجة فضلا عن سرقة قانون التدرج سنين طويلة"، مؤكدا ان "الأطباء المقيمين خرجوا باحتجاجات سلمية وطالبوا بحقوقهم بكل الطرق القانونية والادارية من دون نتيجة".

وتابع، "اجبرنا على تعليق عملنا جزئياً في الاسبوع الماضي واليوم سنعلق عملنا بصورة تشمل جميع الردهات ولأمد مفتوح حتى تحصيل الحقوق"، مطالبا بتشكيل لجنة فورية برئاسة رئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والتعليم العالي وممثل عن الاطباء الشباب وترك ما يسمى تبادل اللوم بين الوزارات.

وأشار إلى " اننا سننسحب الساعة الثامنة صباحا من جميع الردهات من دون استثناء ولأمد مفتوح حتى تحقيق المطالب"، موضحا أن أطباء بغداد سيشاركون بنسبة 100 بالمئة بينما ستكون بنسب متفاوتة في بقية المحافظات ما عدا ديالى والأنبار.

فيما أفاد الناطق باسم نقابة الاطباء العراقيين، جاسم العزاوي، بأن النقابة تؤيد مطالب الأطباء وترافض التعليق والاضراب، الذي سيضر المرضى، على حد قوله.

أما مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية، صفاء مسلم التميمي، فقد بينت أن الاطباء المقيمين يمثلون "خط الصد الاول لمكافحة جائحة كورونا" لعملهم ساعات طويلة في التصدي للفيروس والتعرض لمخاطر الاصابة به.

وأشارت إلى وقوفها مع مطالبهم باطلاق وثائق التخرج، مبينة أن تنفيذ هذه المطالب ليس متعلقا بوزارة الصحة وإنما بالتعليم العالي.

وأضافت أن الاضراب أو التعليق سيشمل "الردهات الباردة" فقط لان واجب الطبيب انساني وانا معهم اذا كان مطلبهم قانونيا سواء من ناحية منح الوثائق وتوزيع الوجبات وتكملة التدرج الطبي، لافتة إلى أنه خلال استضافة اللجنة لوزير الصحة والبيئة قال: إن الوزارة ماضية في استحصال الموافقات القانونية والاجراءات الرسمية لغرض منحهم الوثائق ولا يوجد لديها أي مانع.

وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بيانا يتوافق مع مطالب الأطباء المقيمين ومن أبرز ما جاء فيه أنها استحصلت الموافقات لتعيين كل المشمولين بالقانون رقم 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة، فضلا عن امتيازات أخرى تلبي المطالب.

ر.إ

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