السجن 12 عاما لطبيب أسنان أميركي كان يعالج مرضاه على لوح تزلج (فيديو)

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: NRT عربية

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طبيبي أسنان أميركي

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدرت محكمة أميركية في ولاية ألاسكا حكما بسجن طبيب أسنان يدعى "سيث لوكهارت" 12 عاما ومنعه من العمل 8 سنوات، ووضعه تحت المراقبة 10 سنوات، وفرض غرامة مالية عليه، وذلك بسبب ممارسته عمله بطريقة متهورة والاحتيال على النظام الصحي.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية فقد أظهرت مقاطع فيديو لطبيب الأسنان وهو يقوم بخلع ضرس سيدة وهو واقف على لوح تزحلق كهربائي "هافر بورد"، وفي فيديو آخر وهو على لوح تزلج، ثم أرسل الفيديوهات لأصدقائه.

وقال مكتب المدعي العام إنه تهم لوكهارت تشمل جنح الاحتيال على التأمين الصحي وممارسة الطب بطريقة متهورة غير أخلاقية، بينما أكد ممثلو الادعاء أن الطبيب لوكهارت، 35 عاما، كاد أن يقتل العديد من المرضى بسبب تهوره، وإجراء التخدير آلاف المرات دون تدريب، كما سرق أموالا من تأمين ألاسكا.

وأضاف مكتب المدعى العام أنه من المقرر عقد جلسة استماع منفصلة في نهاية هذا الشهر لتحديد التعويض عن جرائمه، وعن الأموال التي اختلسها، وطالب المدعين بتعويضات بلغت قيمتها 2,2 مليون دولار.

وأشار الادعاء إلى أن لوكهارت، كان يجبر المرضى على التخدير الكلي، للاحتيال على التأمين، والمطالبة بتكاليف إضافية.

من جانبه، قال لوكهارت، وهو يقرأ من بيان معد في المحكمة: "بالنظر إلى الوراء، لا يمكنني أن أقول بالضبط متى بدأت في الخروج عن المسار"، وتابع "على الرغم من أنني لا أشك في أنني كنت قادرا على تقديم الرعاية وتخفيف الألم للعديد من الأشخاص الذين كانوا في أمس الحاجة إليها، إلا أنني أعلم أيضا أنه كان بإمكاني الحفاظ على الانضباط والتركيز بشكل أفضل أثناء خدمة المرضى".

اعترف الطبيب بإجراء عملية على "الهافر بورد"، ولكنه أنكر الاحتيال على التأمين الصحي، ورغم ذلك حكم عليه بالسجن 12 عاما، وغرامة تعادل الأموال التي يقدر أنها تساوي احتياله على التأمين الصحي.

وكان الطبيب سيث لوكهارت، قد صور مقطع فيديو وهو يخلع سن مريض، بينما يقف على "هافر بورد" وشارك المقطع مع أصدقائه.

ر.إ

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