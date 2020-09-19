أطباء العراق يضربون عن العمل ويرفعون 8 مطالب

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن تجمع (أطباء العراق)، اليوم السبت، (19 أيلول، 2020)، اضراباً مفتوحاً، في جميع المستشفيات بعموم محافظات البلاد، لحين تنفيذ مطالبهم، وفيما وجهوا رسالة مباشرة الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ناشد عدد من الأهالي الى ضرورة ملء الفراغات بالمستشفيات نتيجة الاضراب الشامل الذي باشر به الأطباء منذ ساعات الصباح الأولى.

الأطباء المقيمون: مطالبنا واضحة وعلى الكاظمي الإسراع بتلبيتها

في حديث لـ(بغداد اليوم)، وبعد اعلان الأطباء المباشرة بإضرابهم المفتوح، قال الدكتور مصطفى شاكر، وهو اخصائي (انف وحنجرة)، إن "الاطباء المقيمين، يطالبون منذ سنين، بحقوقهم المشروعة، واهمها (قانون حماية الطبيب)"، مشيرا الى ان "الوزارة ترفض رفع المطالب الى الجهات المختصة، باسم المؤسسة او المستشفى التي يعمل فيها الطبيب المقيم، وتحاول رفعه باسم الطبيب، الامر الذي يدخله بإشكالات قانونية".

وتابع، ان "كما ان مشكلة (قانون التدرج الطبي)، وتأخير تعين خريجي المجموعات الطبية في حين العراق، خصوصا مع فتح مستشفيات عديدة يمثل عائقاً امام عمل الأطباء"، مشيرا الى ان "الأطباء لم يحصلوا على مخصصات الدوام في العطل والجمع والخفارات، رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها خصوصا في مرحلة مواجهة وباء كورونا، المستمر بالتفشي في عموم مناطق البلاد".

واكد الدكتور مصطفى شاكر، ان "الاضراب مفتوح لحين تحقيق الحقوق التي خرج بها أطباء العراق"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء، الى متابعة مطالب الأطباء بشكل مباشر لضمان حقوقهم وعودتهم الى مهامهم".

وبخصوص الشغور الحاصل في ردهات الطوارئ، بعد اعلان الأطباء اضرابهم اليوم، قال شاكر، "على الجهات المعنية، متابعة الاضراب في ردهات الطوارئ بعموم المستشفيات، وسد فراغ المقيمين المضربين بشكل مؤقت، والاعتماد على الأطباء الذي هم تحت التدريب في متابعة المرضى".

طبيب مقيم: 80% من أطباء العراق أعلنوا اضرابهم بعد يأسهم من الاستجابة لمطالبهم

من جانبه، قال المقيم الدوري، الدكتور رحيم عباس، لـ(بغداد اليوم)، ان "الأطباء المقيمين الدورين، باشروا اضرابهم في اغلب محافظات العراق، وبنسبة 80 % من مجموع الأطباء، حيث بدأ الاضراب في مستشفى في بغداد، ومستشفى الشيخ زايد، ومستشفى اليرموك، ومستشفى فاطمة الزهراء، ومدينة الطب، ومستشفى الكرامة، ومستشفى الكندي، لتلتحق به بقية المستشفيات في عموم المحافظات".

وأوضح، ان "الاضراب بدأ بانسحاب الاطباء المقيمين الدوريين المتواجدين في الطوارئ، وعوض عنهم بالاخصائيين الذي غطوا الاستشاريات لسد النقص الحاصل في الاطباء المقيمين، بعد اضرابهم".

واكد ان "الاضراب الذي أعلن عنه الأطباء، لم يحصل بصورة مفاجئة..



طالبنا منذ سنين بحقوقنا، لكنها لم تنفذ، بعدها خرجنا بتظاهرات ولأكثر من مرة ولم نجد أي استجابة حكومية، لذلك باشرنا بأضرابنا اليوم".

مطالبات عاجلة بسد الفراغات في ردهات الطوارئ

مراجعون للمستشفيات اشتكوا من وجود ارباك واضح في المستشفيات التي أعلن فيها الأطباء اضرابهم، حيث قال أحد المراجعين لإحدى مستشفيات العاصمة، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تخبطاً واضحاً، في عمل المستشفيات التي اعلن فيها الأطباء المقيمين، اضرابهم".

وأضاف "المصابون بفيروس كورونا، يختنقون في ردهات المستشفيات الخاصة بهم، مع اهمال طبي واضح تجاهمم

وقال شهود عيان في مستشفى اليرموك، ان " الاهالي يتخبطون، والمصابين كورونا يختنقون في مستشفى اليرموك نتيجة اضراب الأطباء داخل المستشفى".

وأوضح "لا يوجد من يدخل لهم لهم سوى طبيب كبير بالعمر، مع استمرار الاضراب لبقية الأطباء المتواجدين في المستشفى".

هذا وناشد عدد من المواطنين، والمراجعين، وزارة الصحة، بضرورة "الإسراع بتلبية مطالب الأطباء ودعمهم، خصوصا مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم، في ظل جائحة كورونا، وما يتعرضون له من اعتداءات مستمرة، دون وجود رادع حقيقي ينهي معاناتهم، مع اهمال حكومي واضح تجاه ما يعانونه منذ سنين".

هذا وباشر، (أطباء العراق)، اليوم اضرابهم، وجاء في بيان نشروه عبر منصاتهم، ان "الاضراب جاء بسبب ما نعانيه من اغتصاب للحقوق، في ظل نظام صحي منهار، يهين الطبيب والمريض معا، ويسلبهم حقوقهم وكرامتهم".

وأضاف البيان "سلكنا كل الطرق وليس من مجيب..



فأجبرونا على التصعيد وهم يتحملون عواقبه كاملة".





وارفق أطباء العراق بيانه بهذه المطالب:

1.



تحويل الاعاشة الى بدل نقدي

2.



تحديد ساعات العمل واحتساب الساعات الاضافية

3.



جعل الاقامة الدورية سنة واحدة

4 تفعيل قانون حماية الأطباء

5.



احتساب مخصصات الشهادة بنسبة ٧٥٪

6.



زيادة مخصصات الخطورة

7.



تحسين الواقع الصحي والخدمي

8.



توفير العلاجات اللازمة

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