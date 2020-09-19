2020/09/19 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ’’لا اتفاق على حصة الإقليم حتى الآن’’.. نائب كردي يحدد مهام وفد كردستان الموجود في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ’’لا اتفاق على حصة الإقليم حتى الآن’’.. نائب كردي يحدد مهام وفد كردستان الموجود في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).