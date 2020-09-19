2020/09/19 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ وافق وزير الدفاع جمعة عناد على إعادة فحص واستكمال المتقدمين للدورة 80 قوة جوية".وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " : حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون على إعادة فحص واستكمال جميع الطلبة المتقدمين للدورة 80 قوة جوية والذين لم يتم اكمال فحصهم بسبب ظروف جائحة كورونا".واوضح : تم التنسيق مع مديرية الامور الطبية العسكرية لإكمال اجراءات الفحص الطبي وسيتم فحص المتقدمين للدورة المذكورة في مقر مركز طب الطيران في قيادة القوة الجوية ابتداء" من الاسبوع الحالي ، داعية الطلاب الى التوجه لطبابة القوة الجوية لاكمال اجراءات الفحص"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يوافق على إعادة فحص واستكمال المتقدمين للدورة 80 قوة جوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يوافق على إعادة فحص واستكمال المتقدمين للدورة 80 قوة جوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).