العتبة العلوية تعلن عن صناعة عربة شحن كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/أعلن قسم صيانة الآليات والمعدات التخصصية في العتبة العلوية المقدسة عن صناعة عربة شحن كهربائية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من الزائرين تعد الأولى من نوعها في العتبات المقدسة بأياد عراقية .وقال رئيس القسم المهندس ثائر حميد في تصريح نقله المركز الخبري للعتبة " تم صناعة عربة شحن كهربائية خاصة لخدمة الزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة تعد الأولى من نوعها في العراق وفي برنامج الخدمات بالعتبات المقدسة تعمل بنظام الشحن الكهربائي وبسواعد كوادرنا الهندسية والفنية وبمواد ذات جودة عالية بعد ان كان يتم استيرادها من الصين ".وأضاف" تتسع العربة الجديدة الى أربع عربات دفع يدوي من عربات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعملنا على إدخال العديد من التحسينات الآلية والميكانيكية الداخلية والخارجية وإضافة بعض اللمسات الخاصة بالعتبة المقدسة كصناعة وتصميم ما يتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة للزائرين بالخصوص في عمليات النقل الداخلي وتسهيل عملية نقل الزائرين من مختلف الأماكن الى أقرب النقاط الواصلة للحرم العلوي الطاهر ".



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