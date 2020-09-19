لجنة مالية توصي بتشريع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية بسبب فايروس كورونا

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلنت مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية عن موافقة اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي المضي بتشريع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الصحية والطبية نتيجة التصدي لفايروس كورونا .وقالت الدكتـورة صـفاء مسـلم بـندر في تصريح صحفي اليوم السبت انه"في ظل الظروف الراهنة التي لازالت تمر بالعالم والعراق، والتي استدعت جميع الخيرين والأبطال إلى النزول إلى ميادين المداوات ليصارعوا هذا الوباء، ومن منطلق الوفاء كانت لنا مطالبات عدة بأن يكون هنالك قانون يحفظ الحقوق لجميع المتوفين جراء مرض (كوفيد19) من المهن الصحية والكوادر الطبية الذين عملوا من أجل المحافظة على أرواح المواطنين وأعطوا مقابل ذلك حياتهم".واضافت "فقد صدر الكتاب ذي العدد 526 في 7-9-2020 من اللجنة المالية والذي سيسفر عن قانون يمنح المتوفين من المهن الصحية والطبية بسبب فايروس كورونا راتباً تقاعدياً يعادل اخر راتب وظيفي مع كافة المخصصات التي كانوا يتقاضونها قبل وفاتهم"./انتهى

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